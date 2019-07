Empfehlung - Projektchor für „Carmina Burana“ soll gebildet werden

Nordhorn „Das verwendete Latein ist schon seltsam", gibt Ulrich Nolte lachend zu und blättert in der Partitur von „Carmina Burana". „Es ist ein äußerst kontrastreiches Chorstück. Ich freue mich, es wieder einmal aufführen zu dürfen." Nolte ist der musikalische Leiter des gemeinsamen Musikprojekts der Alten Weberei und der Musikschule, das am 12. und 13. Juni 2020 über die Bühne gehen soll. Zu Gehör kommt die „Carmina Burana"-Fassung ohne Sinfonieorchester. „Die hat mehr Pep", berichtet Nolte. In Kürze steht der erste Termin zur Bildung eines Projektchors an. Für ihn sucht Nolte nicht nur erfahrene Chorleute, sondern auch Laien-Sängerinnen und -sänger, die zudem nicht zwangsläufig Noten lesen können müssen.