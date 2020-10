Die ersten 15 Computer und Laptops konnten an Schüler der Berufsbildenden Schule in Thuine übergeben werden. Darüber freuen sich (von links) GEO-Geschäftsführer Holger Wilmink, Lehrerin an der BBS Thuine Petra Kramer, Frank de Boer und die Schulleiterin Nadine Mosler. Foto: Kemper