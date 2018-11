Empfehlung - Projekt für mehr Natürlichkeit in der Vechte

Nordhorn Die Zeiten haben sich geändert: Mitte des vergangenen Jahrhunderts wurde die Vechte noch an vielen Stellen in der Grafschaft begradigt. Der schnellere Abfluss des Wassers sollte in erster Linie Überschwemmungen bei Hochwasser entgegenwirken und die landwirtschaftliche Nutzbarkeit angrenzender Flächen sicherstellen. Der natürliche Charakter des Gewässers blieb dabei häufig auf der Strecke. Heute denkt man anders: Nicht zuletzt die europäische Wasserrahmenrichtlinie, die bis 2027 einen sogenannten „guten Zustand“ für Fließgewässer fordert, ist Anreiz für eine Renaturierung der Vechte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/projekt-fuer-mehr-natuerlichkeit-in-der-vechte-263951.html