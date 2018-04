Programm im Tierpark rund ums Arbeitspferd

gn Nordhorn. Dass ein Arbeitspferd dabei nicht immer ein großes, stattliches Kaltblutpferd sein muss, zeigen Mitglieder des Vereins zum Beispiel mit kleinen Shetlandponys. Die IGA wurde 2001 gegründet. Der Verein hat 30 Mitglieder und ist vornehmlich im regionalen Raum der Grafschaft tätig.

Thematisch gehören Arbeitspferde zum historischen Vechtebauernhof dazu. Für eine dauerhafte Haltung im Tierpark reichen jedoch Weideflächen und Arbeitskraft nicht aus. Dennoch will man den Zoobesuchern zeigen, was Pferde früher auf den Höfen leisten mussten. Dazu ist die IGA mit mehr als einem Dutzend Tieren und Programm wieder zu Gast. Im Zoo werden die Tiere jeweils um 11, 14 und 17 Uhr ganz verschiedene Dinge auf der großen Vechtewiese präsentieren. Neben Arbeiten wie dem Rücken von Holzstämmen führt die IGA ihre pferdegetriebene Tretmühle vor. Mit dabei ist auch wieder ein Göpelwerk. Die Pferde treiben damit ein Heugebläse an. Die Kinder können helfen, das trockene Gras in die Maschine einzuwerfen. Bei gutem Wetter landet es direkt in einer Heu-Hüpfburg. Die Feldbearbeitung vom Pflügen bis zum Aussäen wird zu einem Teil auf der Schweinewiese demonstriert.

Mit von der Partie ist Hufschmied Daniel mit seiner Feldesse. Nach den Vorführungen werden einige Pferde vor die Kutsche gespannt, und Besucher können eine kostenpflichtige Kutschfahrt über die Wiese an der Vechte machen. Erstmals dabei ist am Sonnabend und Sonntag der Ponyhof Niers aus Twist. In den Pausen zwischen den Vorstellungen können die Kinder hier gegen kleines Entgelt auf Ponys reiten.