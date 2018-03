Empfehlung - Problem für die Familie: Kind hat keinen Krippenplatz

Nordhorn. Familie Duhn hat ein Problem: Sie findet keinen Betreuungsplatz für ihren kleinen Sohn Casjen. Dabei hat sich Christina Duhn in 16 Einrichtungen in Nordhorn beworben – ohne Erfolg. Bisher gibt es keinen Platz für Casjen in einer Nordhorner Kindertagesstätte. „Ich fühle mich im Stich gelassen“, sagt die 32-jährige Mutter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/problem-fuer-die-familie-kind-hat-keinen-krippenplatz-229870.html