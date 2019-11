Proben zur „Sinfonic-Rock-Night“ auf der Zielgeraden

Nordhorn Wer derzeit in den Abendstunden an der „Scheune“ des Jugendzentrums an der Denekamper Straße vorbeifährt, kann den Klängen des „Sinfonie-Rock-Ensembles“ lauschen: Die rund 130 Musiker einschließlich Rockband und Projektchor befinden sich auf der Zielgeraden der Proben – jeder Ton soll sitzen, wenn die Auftritte in der Alten Weberei vom 21. bis 23. November über die „Sinfonic-Rock-Night“-Bühne gehen.

Die „Sinfonie Rock Night“ der Musikschule Nordhorn hat auch im 21. Jahr nicht an Stahlkraft verloren. Erneut waren alle Tickets für die vier Konzerte in kurzer Zeit vergriffen. Rund 2400 Besucher kommen in den Genuss des Programms. Damit alles klappt, feilen Chefdirigent lvo Weijmans und sein Kollege Gertjan Lenderink noch am Auftritt des Ensembles.

Finanziell unterstützt werden die Veranstalter erneut von der Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn, die aus den Reinerträgen der Sparkassenlotterie „Sparen+Gewinnen“ 3000 Euro für die Umsetzung des anspruchsvollen Programms mit sinfonischer Rockmusik zur Verfügung stellt.

Vorstandsvorsitzender Hubert Winter verdeutlichte bei der Scheckübergabe, dass „mit diesem herausragenden Konzert viele junge Menschen die Grafschafter Kulturlandschaft so wunderbar bereichern“ und sagte: „Dieses Konzertereignis mit seinen attraktiven Arrangements und den begeisternden Aufführungen ist im besten Sinne förderungswürdig.“

Die 21. „Sinfonie Rock Night“ steht unter dem Titel „Made In Heaven“. Das große „Sinfonie-Rock-Ensemble“ der Musikschule präsentiert zusammen mit überzeugenden Gesangssolisten wieder anspruchsvolle Rock- und Pop-Titel sowie aktuelle Hits und Filmmusik. Wie Musikschulleiter Hilmar Sundermann und sein Stellvertreter lvo Weijmans berichten, werden in diesem Jahr unter anderem die Titel „Purple Rain“ (Prince), „Winnetou und Old Shatterhand“ (Martin Böttcher) und natürlich „Made In Heaven“ (Queen) aufgeführt: „Das Publikum kann sich auf vier spannende Aufführungen mit Musik und einer faszinierenden Lichtshow, vorbereitet vom Team der Alten Weberei, freuen. „Weitere Überraschungen sind in Planung.“

Die Aufführungstermine sind Donnerstag, 21. November, um 19.30 Uhr, Freitag, 22. November, um 20 Uhr sowie Sonnabend, 23. November, um 15 Uhr und 20 Uhr.