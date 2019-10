Empfehlung - Pro Grafschaft fordert drei Millionen Euro für Gewo

Nordhorn Die Forderungen wiederholen sich, die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewo wird regelmäßig dazu aufgefordert mehr Wohnungen mit preisgebundenen Mieten (sogenannte Sozialwohnungen) zu schaffen. Die Wartelisten sind lang, Objekte in einer Größenordnung zwischen 50 und 60 Quadratmeter in Nordhorn Mangelware. Nach Angaben der „Zuhausemacher“ fehlt es in der Kreisstadt an 400 Wohnungen dieser Art. In einer Ratssitzung im Sommer sprach Geschäftsführer Reno Schütt von rund 600 Interessenten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/pro-grafschaft-fordert-drei-millionen-euro-fuer-gewo-324404.html