Empfehlung - Private Stiftung spendet 25.000 Euro für kranke Kinder

gn Nordhorn. Der Bedarf an sozialmedizinischer Nachsorge ist in den vergangenen Jahren auch in Nordhorn deutlich gestiegen. Viele Familien mit schwerkranken Kindern und Jugendlichen benötigen Unterstützung, die über das von den Krankenkassen finanzierte Maß hinausgeht. Deswegen unterstützt die private Nordhorner Heinrichs-Rammelkamp-Stiftung den Bunten Kreis der Euregio-Klinik in Nordhorn.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/private-stiftung-spendet-25000-euro-fuer-kranke-kinder-219127.html