„Prinzen“ geben 2019 Zusatzkonzert in Nordhorn

Nordhorn Innerhalb kurzer Zeit waren sämtliche Karten für das Konzert der „Prinzen“ im Mai 2019 in der Alten Kirche ausverkauft. Darum haben die Kirchengemeinde und die Popformation gemeinsam entschieden, am 5. September 2019 ein weiteres Konzert stattfinden zu lassen.

Keine deutsche Pop-Band ist so prädestiniert wie die „Prinzen“ sich der Herausforderung von Popkonzerten in Kirchen zu stellen. Durch ihre Ausbildung im Leipziger Thomanerchor und dem Dresdner Kreuzchor ist das Singen in Kirchen für die „Prinzen“ kein Experiment, sondern die logische Fortführung einer Tradition.

In den vergangenen Jahren haben die „Prinzen“ wiederholt in Kirchen gastiert. Alle Konzerte waren ausverkauft und die Band wurde vom Publikum begeistert gefeiert. Von den Kirchengemeinden wurden die Konzerte durchweg sehr positiv aufgenommen, da durch die Konzerte auch neues Publikum den Weg in die Kirche gefunden hat.

„Die Zuschauer erwartet im neuen Programm neben allen großen Hits der „Prinzen“ im Akustik-Gewand auch bisher noch nicht dargebotenes Repertoire von ,Prinzen- CDs‘ und als Reminiszenz an die bereits erwähnte Zeit in den Knabenchören oft auch mindestens ein klassisches, sakrales Werk“, versprechen die Veranstalter.

Durch die „Einmaligkeit der fünf A-cappella-Stimmen“, teilweise mit modernem Popsound gemischt und durch eine Vielzahl akustischer Instrumente unterstützt, soll das Konzert zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.

Eintrittskarten sind erhältlich bei Georgies LP- und CD-Laden, Stadtring 35, Nordhorn, im Gemeindebüro der reformierten Kirchengemeinde sowie im Büro der Jugend, Am Markt 1 in Nordhorn, und bei der Buchhandlung Mine, Am Markt 15 in Uelsen.