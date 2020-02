Empfehlung - Preise für Einfamilienhäuser in der Grafschaft gestiegen

Nordhorn Im Jahr 2018 lag der Durchschnittspreis für ein freistehendes, gebrauchtes Ein- oder Zweifamilienhaus in der Grafschaft Bentheim noch bei 180.000 Euro, 2019 waren es bereits 200.000 Euro. Das geht aus den „Grundstücksmarktdaten Online“ für Niedersachsen hervor. Die in dem Onlineportal des Landes abzurufenden Zahlen basieren auf der Auswertung sämtlicher notariell beurkundeten Grundstückskaufverträge. Demnach lag die Preisspanne in der Grafschaft 2019 zwischen 77.000 Euro und 511.500 Euro; 571 Objekte wechselten den Besitzer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/preise-fuer-einfamilienhaeuser-in-der-grafschaft-gestiegen-344317.html