Empfehlung - Präsentationen vor Landeswettbewerb „Jugend musiziert“

Nordhorn Insgesamt sieben Schülerinnen und Schüler der Musikschule Nordhorn hatten sich im Januar mit herausragenden Leistungen zur Teilnahme am niedersächsischen Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ qualifiziert, der in diesem Jahr vom 19. bis 22 März in der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover stattfindet. Davor treten sie noch einmal mit ihren kompletten Wettbewerbsprogramme in einem „Auftaktkonzert“ am Montag, 16. März, um 19.30 Uhr in der Kornmühle am Mühlendamm in Nordhorn auf. Dabei präsentieren sich als Sängerin Herva Novaku (Dozentin Olga Stikel), das Saxofon-Duo mit Malte Eggers und Anna Kohoff (Dozent Pascal Schweren) sowie das Streichquartett „Die Nordhorn Ladies“ mit Lea Brookmann, Anne Lotte Bültel, Karina Hurny und Helena Knecht (Dozentin Anne Buijs). Die Veranstaltung verspricht interessante Konzerterlebnisse mit jungen musikalischen Talenten auf hohem Niveau. Der Eintritt ist frei.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/praesentationen-vor-landeswettbewerb-jugend-musiziert-347124.html