Postbotin bei Unfall am Gildehauser Weg schwer verletzt

Nordhorn Eine Postbotin ist bei einem Unfall am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr in Nordhorn schwer verletzt worden. Ersten Informationen zufolge, hatte sie ihren Transporter am Straßenrand geparkt und wollte den Gildehauser Weg überqueren, um ein Paket auszuliefern. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Mitsubishi, der stadteinwärts fuhr. Die Postbotin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, die Mitsubishi-Fahrerin blieb augenscheinlich unverletzt.

Der genaue Unfallhergang ist noch nicht geklärt. Der Gildehauser Weg war für gut eine Stunde gesperrt.