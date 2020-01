Empfehlung - Posaunenchor spielt besinnliche Lieder zum Jahreswechsel

Nordhorn So schön das Wetter auch in den Mittagsstunden war, so nebelig wurde es am Nachmittag. Dichter Nebel verhinderte die Aussicht von der Plattform der rund 70 Meter hohen Turmes – an klaren Tagen kann man sogar bis zur Burg Bentheim sehen. „Wir haben hier oben schon so ziemlich jedes Wetter mitgemacht. Wind, Regen und Schnee bis hin zu eingefrorenen Instrumenten“, erzählt Chorleiter Helmut Busch. Auch ein Notenbuch sei schon einmal den Turm herunter geweht worden – zum Glück ohne Verletzte. Nichts hält die 16 Musiker davon ab auch dieses Jahr die Treppen des Turms mit ihren schweren Trompeten, Tuben und Posaunen zu erklimmen. Gegen 15.30 Uhr begann der Aufstieg, damit oben angelangt auch noch etwas Zeit zum Verschnaufen und Aufbauen bleibt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/posaunenchor-spielt-besinnliche-lieder-zum-jahreswechsel--337370.html