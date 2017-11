Empfehlung - Porsche kracht bei starkem Regen in Leitplanke

Nordhorn. Ein 62-jähriger Autofahrer ist am Samstagnachmittag mit seinem Wagen auf der Bentheimer Straße (Bundesstraße 403) in Nordhorn verunglückt. Der Mann war gegen 13.15 Uhr in Höhe der Osttangente in Richtung Bad Bentheim unterwegs, als er bei einsetzendem Starkregen die Kontrolle über seinen Porsche verlor. Der Flitzer trudelte zunächst über die Gegenfahrbahn, krachte gegen eine Leitplanke und wurde von dort zurück auf die rechte Fahrbahn geschleudert. Der 62-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Weitere Fahrzeuge waren nicht in das Geschehen verwickelt. Die Bentheimer Straße musste für die Aufräumarbeiten kurzzeitig halb gesperrt werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/porsche-kracht-bei-starkem-regen-in-leitplanke-214251.html