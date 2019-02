„Poller für Firnhaberstraße vielversprechende Lösung“

Nordhorn Das Thema der Durchfahrtssperre an der Firnhaberstraße begleitet die politische Diskussion rund um die Innenstadt seit Jahren. Die CDU erinnerte daran, dass auf ihren Antrag hin bereits in den Haushalt 2018 Planungsmittel in Höhe von 50.000 Euro eingestellt worden waren, damit die konkreten Schritte zur Umsetzung eingeleitet werden können. Die CDU setzt sich nun für die zügige Umsetzung der Durchfahrtssperre ein. Grundlage ist ein vorliegender Vorschlag, der den unerlaubten Durchgangsverkehr durch die Firnhaberstraße mit zwei festen Pollern und drei automatisch versenkbaren Pollern unterbinden soll (die GN berichteten).

„Diese Lösung würde die verschiedenen Ansprüche in der Firnhaberstraße gut miteinander verbinden – sowohl Fußgänger, Radfahrer als auch Geschäftsleute dürften mit dieser Lösung sehr zufrieden sein“, stellt Malte Kramer, Sprecher der CDU im Verkehrs- und Umweltausschuss in einer Pressemitteilung fest. Der CDU sei es immer wichtig, eine Lösung zu finden, die den Busverkehr in die Innenstadt durch die Firnhaberstraße erhält: „Dies ist für die Attraktivität sowohl der Innenstadt als auch des Busverkehres von entscheidender Bedeutung.“

„Bereits mit einem Antrag aus August 2017 haben wir die Verwaltung aufgefordert, Verbesserungsmöglichkeiten in der Firnhaberstraße zu prüfen – insbesondere lag es uns am Herzen, eine Lösung für die Einschränkung des widerrechtlichen Pkw-Verkehrs zu finden“, ergänzt Andre Mülstegen, Fraktionsvorsitzender der CDU und Bürgermeisterkandidat. Viele Autofahrer nutzten diese Straße als Abkürzung zum oder vom Heseper Weg: „Der Charakter der Firnhaberstraße als Einkaufsstraße geht völlig verloren.“ Die CDU sei mit dem aktuell vorliegenden Vorschlag einverstanden und unterstützte ihn.

Auch wenn die Problemlösung einige Zeit in Anspruch genommen habe, haben sich die Diskussionen und die Planungen aus Sicht der CDU ausgezahlt. Die Ausführungen des Planungsbüros zur Polleranlage seien überzeugend und die Lösung stelle sicher, dass der widerrechtliche Durchgangsverkehr gestoppt wird, Kunden und Beschäftigte aber weiterhin mit dem Bus in die Innenstadt gelangen können.