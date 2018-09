Polizist bildet Flüchtlinge zu Kulturdolmetschern aus

Das Leben in Deutschland läuft in mancherlei Hinsicht anders ab als in den Herkunftsländern vieler Flüchtlinge. Mit dem Projekt „Engagement durch Einsatz“ bildet Polizeioberkommissar Uwe van der Heiden deshalb nun Migranten zu „Kulturdolmetschern“ aus.