Polizei warnt dringend vor Betrugsanrufen in Nordhorn

Nordhorn Dringender Warnhinweis der Nordhorner Polizei: Seit den frühen Morgenstunden kommt es im Bereich Nordhorn zu vermehrten Betrugsanrufen, in denen sich angeblich die Polizei meldet. Es werde nach Wertsachen, insbesondere Schmuck und Bargeld, gefragt. „Auch wird angegeben, dass in der Nachbarschaft Einbrüche gewesen seien und man solle daher seine Wertsachen sichern“, berichtet der Einsatzleiter des Polizeikommissariats Nordhorn am Sonntagmorgen.