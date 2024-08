Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Unfall eines 22-Jährigen

Nachdem es am Samstagabend an der Denekamper Straße in Nordhorn zu einem schweren Unfall kam, bei dem ein 22-jähriger Motorradfahrer ums Leben kam (die GN berichteten), sucht die Polizei nun nach weiteren Zeugen, die Angaben zu dem Unglück machen können.

Bei dem Unfall fuhr ein 27-Jähriger mit seinem Opel Insignia auf der Denekamper Straße in Richtung Niederlande. Er wollte auf die dortige Tankstelle abbiegen und übersah nach ersten Erkenntnissen der Polizei den 22-jährigen Fahrer des Motorrades. Die beiden Fahrzeuge krachten ineinander. Der junge Mann wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wo er noch am Abend starb.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei Polizei in Nordhorn unter Telefon 05921 3090 zu melden.