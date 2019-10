Empfehlung - Polizei sucht Zeugen nach Brand auf NINO-Areal

Nordhorn Die Feuerwehr Nordhorn hat am Sonntagabend einen Brand auf dem NINO-Gelände an der Bernhard-Niehues-Straße gelöscht. Passanten hatten gegen 18.50 Uhr bemerkt, dass eine Mülltonne, die in einem Gang des ehemaligen NINO-Verwaltungsgebäudes untergestellt war, Feuer gefangen hatte. Die Rettungskräfte konnten die Flammen löschen, bevor sie auf das Gebäude übergriffen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/polizei-sucht-zeugen-nach-brand-auf-nino-areal-324857.html