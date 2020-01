Polizei sucht nach vermisstem Nordhorner

Nordhorn Seit der Nacht zum Sonntag vergangener Woche wird der 21-jährige Patrick Sommer aus Nordhorn vermisst. Das berichtet die Polizei am Freitag. Zuletzt wurde er gegen 2.30 Uhr in der Gaststätte Bierkantine an der Hagenstraße in Nordhorn gesehen. Danach verlor sich seine Spur. „Patrick ist knapp 1,70 Meter groß und von schlanker Statur. Er hat mittelblondes, raspelkurzes Haar. Die Bilder zeigen den Vermissten mit samt dem von Samstag auf Sonntag getragenen Pullover und seiner auffälligen britischen Schiebermütze“, heißt es in der Pressemitteilung.

Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.

Wer hat Patrick Sommer gesehen?, fragt die Polizei. Foto: Polizei