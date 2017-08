Polizei sucht nach E-Bike-Besitzern

gn Nordhorn. Die Polizei Nordhorn sucht die Eigentümer von zwei hochwertigen E-Bikes. Die beiden Räder stehen auf der Dienststelle in Nordhorn und können dort von den rechtmäßigen Eigentümern abgeholt werden, teilt die Polizei mit. Beim ersten Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes E-Bike der Marke Teuteburg. Es wurde am 4. August im Bereich der Melanchthonstraße in Nordhorn gefunden.

Das zweite E-Bike wurde von einem Jugendlichen gefahren, der bei der Polizei als Straftäter bekannt sein soll. Zur Herkunft des Fahrrades machte er nachweislich falsche Angaben. Es handelt sich um ein schwarzes E-Bike der Marke Prophete.

Die Eigentümer mögen sich bitte bei der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 melden.

