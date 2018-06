Polizei stellt Einbrecher in Bankfiliale

Nordhorn In der Nacht zu Samstag ist ein Mann in eine Bankfiliale an der Hauptstraße in Nordhorn eingedrungen. Nach Polizeiangaben betrat er gegen 1.20 Uhr den Vorraum und schlug dort mit einem Mülleimer aus Metall eine Scheibe zum Mitarbeiterbereich ein. In der Folge zerstörte er ein Waschbecken und warf mehrere Glasflaschen kaputt. Die nur wenige Minuten später eintreffende Polizei konnte den Eindringling im Gebäude stellen und festnehmen. Der Mann war deutlich alkoholisiert und ist der deutschen Sprache nicht mächtig. Seine Identität steht bislang noch nicht fest. Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.