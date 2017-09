Polizei nimmt drei Männer nach Einbruch fest

gn Nordhorn. Drei Männer sollen in der Nacht zu Dienstag in einen Getränkehandel an der Enschedestraße in Nordhorn eingedrungen sein, teilte die Polizei mit. Gegen 3.15 Uhr sollen sie die Zugangstür aufgebrochen haben. Sie hatten es anschließend offenbar gezielt auf Zigaretten abgesehen.

Zwei 21- und 22-jährige Tatverdächtige konnten durch eine Streifenwagenbesatzung in unmittelbarer Nähe zum Tatort festgenommen werden. Der dritte Tatverdächtige konnte zunächst mit dem Diebesgut entkommen. Im Laufe des Dienstagvormittags wurde auch dieser 33-jährige Mann in einer Wohnung auf der Blanke festgenommen. Bei ihm hat die Polizei einen Großteil des Diebesgutes aufgefunden und beschlagnahmt.

Die drei Deutschen werden am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück dem Haftrichter vorgeführt. Es besteht darüber hinaus der Verdacht, dass die drei amtsbekannten Männer für weitere Taten in Betracht kommen. Die Ermittlungen dauern an.