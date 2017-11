Empfehlung - Polizei kontrolliert bei Nordhorn zahlreiche Autofahrer

Nordhorn. Die Polizei hat am Freitag und Sonnabend in Nordhorn zahlreiche Autofahrer kontrolliert. Die Beamten stoppten unter anderem Fahrzeuge im Bereich Isterberg (Bundesstraße 403) sowie am Grenzübergang Frensdorferhaar (Bundesstraße 213) zwischen Nordhorn und Denekamp. Unterstützt wurden die Polizisten von einem Spürhund sowie einer Streife des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT), in dem deutsche und niederländische Beamte gemeinsam unterwegs sind.