Polizei jagt Rollerfahrer durch Nordhorn: Zeugen gesucht

Nordhorn In der Nacht zu Montag ist es in Nordhorn zu einer Verfolgungsfahrt gekommen. Gegen 0.30 wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung auf einen Motorroller aufmerksam. „Der Fahrer war mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Neuenhauser Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs“, beschrieb ein Polizeisprecher am Montagvormittag. „Er missachtete zwei rote Ampeln und versuchte, den Polizisten zu entkommen.“

In der Hagenstraße kam es zum Unfall. „Der Fahrer und sein Sozius ergriffen zunächst die Flucht, konnten aber wenig später eingeholt und festgenommen werden“, berichtete der Polizeisprecher.

Die Polizei sucht nun Zeugen und Geschädigte, die Angaben zur Fahrweise des Rollerfahrers machen können. Der Fluchtweg führte von der Neuenhauser Straße über die Hauptstraße, die Firnhaber Straße bis in die Hagenstraße. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.