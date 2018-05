Empfehlung - Polizei holt schlafenden Angeklagten aus dem Bett

gh Nordhorn. Das Schöffengericht ist versammelt. Auch Protokollführerin, Verteidiger und Staatsanwältin haben Platz genommen. Nur der Angeklagte fehlt. Und auch nach 15 Minuten, die üblicherweise in einem solchen Fall gewartet werden, ist er noch nicht zu sehen. Richter Rieger, der Vorsitzende des Schöffengerichts, hat inzwischen versucht, ihn über den Zeugen, der auch für heute geladen ist und mit dem Angeklagten in Verbindung steht, per Handy zu erreichen. Doch er wird „weggedrückt“. Also rückt die Polizei aus, um den Angeklagten in seiner Wohnung oder deren Umfeld aufzugreifen. Und siehe da, was in solchen Fällen meistens aussichtslos ist – diesmal gelingt es. Eine Stunde nach dem regulären Verhandlungsbeginn führen die Polizeibeamten den Angeklagten vor. Sie haben ihn aus dem Bett geholt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/polizei-holt-schlafenden-angeklagten-aus-dem-bett-235674.html