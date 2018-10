Polizei gibt Tipps gegen Trickbetrüger

Die Tricks skrupelloser Betrügerbanden werden raffinierter. Ihr Ziel: am Telefon vor allem ältere Menschen massiv unter Druck zu setzen, um Bargeld oder Goldschmuck zu ergaunern. Auch in Nordhorn wurden Senioren so schon um Hunderttausende Euro geprellt.