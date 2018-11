Politikwissenschaftler Gerd Wiegel stellt Buch über AfD vor

Politikwissenschaftler Gerd Wiegel stellt sein Buch in Nordhorn vor und lädt ein zur Diskussion zum Thema: Unaufhaltsamer Aufstieg? Einblicke in das Innenleben der AfD. Die Veranstaltung findet statt am Mittwoch, 14. November, um 20 Uhr im Hotel Bonke.