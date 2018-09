Empfehlung - Politikwissenschaftler: Europa braucht neuen Enthusiasmus

NordhornDer in Fachkreisen hochgeschätzte Claus Leggewie, seit kurzer Zeit emeritierter Professor für Politikwissenschaften an der Universität Gießen, war im Vorfeld der Wahlen zum Europäischen Parlament im Mai 2019 auf Einladung der VHS zu einem Vortrags- und Diskussionsabend über die Zukunft Europas nach Nordhorn gekommen. Vor einem ansehnlichen Publikum skizzierte Leggewie in seinem 45-minütigen Vortrag, dessen Thesen in weiten Teilen aus seinem aktuellen, im Ullstein-Verlag veröffentlichten Buch „Europa zuerst!“ entstammen, seine Sicht auf die aktuelle und zukünftige Entwicklung der EU.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/politikwissenschaftler-europa-braucht-neuen-enthusiasmus-250813.html