Breitere Rad- und Fußwege, weniger Platz für Autos: Der Frensdorfer Ring mit der Kreuzung Bernhard-Niehues-Straße und der Einmündung Prollstraße/Nino-Allee soll umgestaltet werden. Hier die „zweitbeste“ Variante mit drei Fahrspuren. Noch lieber wollen die Verkehrsplaner den Ring auf nur zwei Fahrspuren verengen und in der Fahrbahnmitte einen Fahrbahnteiler mit Baumreihe anlegen. Damit würde vor allem im Bereich der Kreuzung Bernhard-Niehues-Straße noch mehr Platz für eine verbesserte Radwegeführung gewonnen. Das Konzept ist ein Teilentwurf zur Umgestaltung des gesamten Bahnhofsumfeldes. Vorgesehen ist darin auch die Verschiebung des Bahnübergang Bahnweg/Bernhard-Niehues-Straße in Richtung Bahnhof und seine Umwandlung in einen reinen Fuß- und Radfahrerübergang. Grafik: Stadt Nordhorn