Poetry- und Song-Slam in Nordhorn

Der Nordhorner Poetry- und Song-Slam geht am Sonnabend, 23. März, um 20 Uhr, im Saal 2 in der Alten Weberei in die achte Runde. Beim Poetry Slam duellieren sich Poetinnen, Bühnenliteraten und wilde Wortverdreherinnen mit Witz und Wortgewandtheit.