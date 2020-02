/ Lesedauer: ca. 2min Poetry Slam in der Alten Weberei in Nordhorn

Ein Poetry-Slam ist ein literarischer Wettbewerb, bei dem selbstverfasste Texte innerhalb einer bestimmten Zeit vorgetragen werden. Die Zuhörer küren anschließend den Sieger. In der Alten Weberei in Nordhorn ist das am 7. März zu erleben.