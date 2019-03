Empfehlung - Podiumsdiskussion zu Kulturpolitik: Konzert der Klagelieder

Nordhorn „Das Publikum wird hier als Klagemauer für die Sorgen der Theaterwerkstatt missbraucht“, die ehemalige Ratsfrau, Gisela Büsching-Stark sprach aus, was vielen Zuschauern und Zuhörern am Donnerstagabend in der „Rampe“ durch den Kopf ging. Die Theaterwerkstatt hatte die drei Nordhorner Bürgermeister-Kandidaten eingeladen zu einer Diskussionsrunde über Kulturpolitik in der Kreisstadt. Die kleine Lokalität am Mühlendamm war randvoll besetzt, mehrheitlich mit Kulturschaffenden, die sich eine Ahnung davon erhofften, wie es kulturpolitisch nach den Wahlen im Mai in Nordhorn weitergehen soll.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/podiumsdiskussion-zu-kulturpolitik-konzert-der-klagelieder-289397.html