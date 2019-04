Piktogramme in Nordhorn verunsichern Rad- und Autofahrer

Nordhorn Zwar sind auf dem Streckenabschnitt am Ootmarsumer Weg in Nordhorn Radwege vorhanden, benutzungspflichtig sind diese jedoch nicht. „Grund dafür ist unter anderem ihre geringe Breite, die nicht mehr den heutigen Standards entspricht“, teilt die Stadtverwaltung mit. Radfahrer durften auch schon vorher auf der Straße fahren, weil das blaue Radwegschild nicht aufgestellt ist.

„Weil sowohl die Radfahrer als auch die Autofahrer in der Regel nicht wissen, dass hier beides möglich ist, haben wir uns für die auffällige Zusatzmarkierung entschieden“, erläutert Klimaschutzmanagerin Anne Kampert. Diese scheint die Verkehrsteilnehmer in Nordhorn aber eher zu verunsichern. „Hier ist so viel aufgemalt, wo soll man denn jetzt fahren?“, fragt sich eine Fahrradfahrerin. Die Lehrerin weiß, dass der Ootmarsumer Weg auch von vielen ihrer Schüler genutzt wird. Sie will ihre Schützlinge weiter darauf aufmerksam machen, dass sie auf den herkömmlichen Fahrradweg fahren sollen. „Ich halte die Situation hier für gefährlich“, sagt sie im GN-Gespräch.

Die Stadt hingegen will die Verkehrssicherheit mit den Piktogrammen erhöhen: „Die vorhandenen Radwege erwecken bei Autofahrern häufig den Eindruck, diese müssten von den Radfahrern genutzt werden. Dadurch können Konflikte entstehen“, so Kampert: „Aus Gesprächen mit Radfahrern und dem ADFC wissen wir, dass Autofahrern an diesen Stellen häufig Radfahrern zurechtweisen. Sie sind dann aber im Unrecht.“ Die markierten Fahrradpiktogramme sollen diese Konflikte minimieren und die Rechte der Radfahrer verdeutlichen.

Mit der Markierung der Piktogrammkette setzt die Stadt eine weitere Maßnahme aus dem Radverkehrskonzept um. Anders als bei den in der vergangenen Woche neu markierten Fahrradstraßen van-Delden-Straße und Am Ems-Vechte-Kanal ist das Nebeneinanderfahren für Radfahrende auf dem Ootmarsumer Weg jedoch nicht erlaubt. Fahrräder sind auf der Fahrbahn gleichberechtigt zum motorisierten Verkehr und müssen daher hintereinanderfahren. Auch handelt es sich bei den Piktogrammen nicht um sogenannte Radfahr- oder Schutzstreifen. „Die Piktogramme haben rein informativen Charakter. Der rechtliche Rahmen ergibt sich aus der fehlenden blauen Beschilderung“, so Kampert.

Mit der Wahlfreiheit zwischen Radweg und Fahrbahn werden unterschiedliche Anforderungen unterschiedlicher Radfahrtypen berücksichtigt. Die einen sind routinierte Alltagsradelnde, die möglichst schnell vorankommen möchten und die Mischführung auf der Fahrbahn bevorzugen. Die anderen fühlen sich im Mischverkehr auf der Fahrbahn nicht wohl und nutzen den Radweg. „Zu Letzteren zählen erfahrungsgemäß ältere Kinder und Jugendliche, aber auch Senioren und Gelegenheitsradelnde“, so Kampert. Radfahrende Kinder bis zu einem Alter von acht Jahren müssen ohnehin auf dem Gehweg fahren. Bis zum Alter von zehn Jahren dürfen Sie diesen weiterhin nutzen. Erst danach gilt auch für sie die Wahlfreiheit zwischen Radweg und Fahrbahn.