Empfehlung - Pflegezentrum bringt neues Leben ins Haus St. Marien

Nordhorn „Endlich“ war das am häufigsten benutzte Wort bei der großen Eröffnungsfeier in der völlig überfüllten Kapelle des Marienhauses. Endlich sei neues Leben in das ehemalige Krankenhaus eingekehrt, das seit dem Umzug der letzten Klinikabteilungen am 1. April 2011 verwaist war. Nach mehrjähriger Planungs- und Umbauphase wurde das ehemalige Marienkrankenhaus jetzt als Altenpflegezentrum „Haus St. Marien“ wiedereröffnet. Gestartet war es am 1. September zunächst mit der Tagespflege, am 15. September lief auch der stationäre Pflegebetrieb an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/pflegezentrum-bringt-neues-leben-ins-haus-st-marien-266475.html