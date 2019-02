Pflegethemen bestimmen Gesundheitsmesse „Balance“

Die Pflege ist das bestimmende Thema auf der Grafschafter Gesundheitsmesse „Balance“. Noch bis Sonntag informieren Aussteller über Gesundheits- und Beautythemen in der Alten Weberei in Nordhorn. Die 11. Ausgabe der Messe wurde am Freitag eröffnet.