Empfehlung - Pflegedienste klagen über Parkprobleme in Nordhorn

Nordhorn „Freies Parken für Elektroautos in Nordhorn“ – diese Nachricht in den GN rief bei Helmut Jakobs, Pflegedienstleiter des Vereins Hilfen zur Selbsthilfe Behinderter, großes Unverständnis hervor. Die Mitarbeiter des vereinseigenen ambulanten Pflegedienstes stehen regelmäßig vor Parkschwierigkeiten in der Innenstadt, berichtet Jakobs. Eine Erleichterung bei der Patientenversorgung im Stadtzentrum werde ihnen jedoch verwehrt. „Wer sich ein Elektroauto leisten kann, kann sich auch die Parkgebührenleisten.“ Stattdessen sollten Dienste an der Allgemeinheit entlastet werden, sagt er.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/pflegedienste-klagen-ueber-parkprobleme-in-nordhorn-285452.html