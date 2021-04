An den Berufsbildenden Schulen Gesundheit und Soziales in Nordhorn hat die Corona-Pandemie teils deutliche Auswirkungen auf die Ausbildungen. Davon berichten (von vorne nach hinten) die Erzieherinnen in Ausbildung Ina Plascher und Inga Meier sowie die stellvertretende Schulleiterin Katharina Bölle und Schulleiter Heinrich Marheineke. Foto: Vennemann