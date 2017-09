Pfarrer und Liedermacher konzertiert in der Alten Kirche

gn Nordhorn. Clemens Bittlinger ist Pfarrer, Buchautor und Liedermacher. Über 3000 Konzerte in den vergangenen drei Jahrzehnten, 33 veröffentlichte CDs mit einer Gesamtauflage von rund 300.000 verkauften Exemplaren machen diesen preisgekrönten Singer-Songwriter laut Konzertankündigung zu einem der erfolgreichsten Interpreten seines Genres.

„Clemens Bittlinger entlarvt mal humorvoll, mal nachdenklich die Selbsttäuschungen einer sich immer rasanter entwickelnden digitalisierten Welt“, heißt es in der Ankündigung. „Scheinbar mühelos werden Themen wie Facebook-Freundschaften, die Verödung unserer Innenstädte und ein gewisser Tättowierwahn miteinander verknüpft und zu einem unerhört brisanten, aber äußerst unterhaltsamen Päckchen verschnürt.“

Karten im Vorverkauf gibt es im Gemeindebüro der reformierten Kirchengemeinde am Markt und in der Buchhandlung Viola Taube, in Uelsen in der Buchhandlung Mine und in Schüttorf bei Zweirad Hanselle. Im Vorverkauf kosten die Karten 12 Euro, an der Abendkasse 15 Euro.