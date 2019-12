Empfehlung - Pfadfinder verteilen das Friedenslicht aus Bethlehem

Nordhorn Pünktlich um 16 Uhr am Samstagnachmittag öffnet sich die Tür der lutherischen Kreuzkirche. Jugendliche, von denen einige Pfadfinderkleidung tragen, betreten feierlich die Kirche. Dabei tragen sie nicht nur ihre Fahnen, sondern auch ein Kerzenlicht in ihren Händen. Auf den ersten Blick ist es ein Kerzenlicht wie jedes andere, es ist hell und verbreitet Wärme. Das Besondere an diesem Kerzenlicht ist: Es hat eine lange Reise hinter sich. Vor einigen Tagen hat ein Kind das erste Kerzenlicht in Bethlehem entzündet, dem Geburtsort von Jesus von Nazareth. Seitdem nimmt es als Friedenslicht seinen Weg durch die Welt. Von Bethlehem geht es per Flugzeug nach Wien, von hier aus gelangt es dann unter anderem nach Osnabrück und von dort in die Grafschaft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/pfadfinder-verteilen-das-friedenslicht-aus-bethlehem-336217.html