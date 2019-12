Empfehlung - Pater Thampi mit stehenden Ovationen verabschiedet

Nordhorn Am Ende des Dankgottesdienstes am Sonntag in St. Augustinus erhoben sich die Gläubiges von den Kirchenbänken und spendeten lang anhaltenden Applaus. Ein deutliches Zeichen von Wertschätzung für Pater Dr. Thampi Thomas Panangatu vom Orden der Vinzentiner, der seit März 2016 in der Stadtpfarrei gewirkt hat. Künftig wird er als leitender Pfarrer in Ostercappeln, Bad Essen und Schwagstorf wirken. Pfarrer Ulrich Högemann wünschte Panangatu, den alle Thampi nennen, alles erdenklich Gute und fügte mit einem Augenzwinkern die Hoffnung an, das neue Wirken in der Nähe von Osnabrück möge „leitend und nicht leidend“ sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/pater-thampi-mit-stehenden-ovationen-verabschiedet-336969.html