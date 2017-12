Passat kracht in Fahrschulwagen

gn Nordhorn. Am Mittwochmorgen ist es auf der Seeuferstraße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall mit einem daran beteiligten Fahrschulauto gekommen. Eine 19-jährige Fahrschülerin wurde dabei leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei übersah ein 28-jähriger Passat-Fahrer das Fahrschulauto, als er vom Heseper Weg in die Seeuferstraße fuhr. Der Passat und der Golf der Fahrschule stießen zusammen. Die 19-jährige Fahrschülerin wurde der Polizei zufolge mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

