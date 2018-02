Passanten verfolgen Mann nach Überfall auf Goldschmied

Überfall: Goldschmied freut sich über Passanten Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Ein 50-Jähriger hat am Mittwochnachmittag einen Goldschmied in Nordhorn überfallen. Doch weit kam er nicht, denn eine Angestellte und mehrere Passanten verfolgten den Mann. Die Polizei konnte ihn wenig später festnehmen.

gn Nordhorn. Ein Goldschmied an der Hauptstraße in Nordhorn ist am Mittwoch ausgeraubt worden, teilte die Polizei mit. Ein polizeibekannter 50-Jähriger betrat gegen 14.30 Uhr den Geschäftsraum des Goldschmieds. Er bedrohte eine 29-jährige Angestellte mit einem Messer und forderte sie auf, Schmuck herauszugeben. Der Mann steckte die Beute ein und flüchtete anschließend in Richtung Lingener Straße.

Die Angestellte rief Passanten zur Hilfe und alarmierte die Polizei. Mehrere Zeugen verfolgten den zu Fuß flüchtenden Tatverdächtigen. Dank der Informationen der Verfolger konnte der 50-Jährige wenig später von der Polizei gestellt und festgenommen werden.

Das komplette Diebesgut und die Tatwaffe wurden beschlagnahmt. Der Mann wurde noch am Mittwochabend einem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der 50-Jähriger wurde in die Justizvollzugsanstalt gebracht und wird sich wegen schweren Raubes sowie weiterer Delikte wie Bedrohung und Beleidigung verantworten müssen.