Passanten vereiteln Flucht nach Raubüberfall auf Goldschmied

Nordhorn. „Ich war voll in Panik“, berichtete die 29-Jährige einen Tag nach dem Raubüberfall über den Moment, als sie am Mittwoch gegen 14.30 Uhr allein in der Goldschmiede an der Hauptstraße 57 ist, ein um die 50 Jahre alter Mann den Laden betritt, sofort eine Art Fleischermesser mit langer Klinge zückt und sie mit der Aufforderung bedroht, den Tresor zu öffnen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/passanten-vereiteln-flucht-nach-raubueberfall-auf-goldschmied-226640.html