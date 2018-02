Empfehlung - Passanten entdecken brennenden Mülleimer an Grundschule

Nordhorn. Passanten haben am Donnerstag gegen 21.20 Uhr einen qualmenden Müllcontainer an der Marienschule in Nordhorn entdeckt. Sie handelten vorbildlich, alarmierten die Feuerwehr und schoben den Behälter, der direkt an einem Gebäude der Grundschule an der Asternstraße stand, auf den Schulhof.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/passanten-entdecken-brennenden-muelleimer-an-grundschule-226707.html