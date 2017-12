Empfehlung - Passant stört Feuerwehreinsatz in Nordhorn

gn Nordhorn. Um 12:10 Uhr ist die Feuerwehr Nordhorn am Samstag an den Suddenweg in Oorde alarmiert worden. Hier, so lautete die Information der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle, sollte sich eine Person in hilfloser Lage in ihrer Wohnung befinden. Ein vermeintlicher Routineeinsatz für die zehn, mit Kommandowagen und Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, ausgerückten Einsatzkräfte. Der Einsatz entwickelte sich jedoch vollkommen anders als erwartet, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr Nordhorn.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/passant-stoert-feuerwehreinsatz-in-nordhorn-217657.html