Partnerstädte Nordhorn und Coevorden vertiefen Beziehung

Nordhorn/CoevordenUm den Austausch noch weiter zu verstärken, haben die Mitarbeiter beider Rathäuser in den kommenden Wochen und Monaten die Gelegenheit, miteinander im Rahmen des Projekts „Experiment Grenze“ in Kontakt zu kommen: Für einen Tag sollen sie beim Städtepartner ein Schnupperpraktikum absolvieren. Hinter dem Experiment verbirgt sich ein grenzüberschreitendes Praktikumsprojekt, das den Bürgern aus dem Euregio-Gebiet die Gelegenheit bietet, bei verschiedensten Betrieben auf der anderen Seite der Grenze für einen Tag reinzuschauen.

Den Auftakt des Austausches machten unlängst die Niederländerin Rieja Raven, zuständig für die Wirtschaftsförderung in der niederländischen Gemeinde Coevorden, und Kirsten Bakker, tätig für die Städtepartnerschaften der Stadt Nordhorn. Kirsten Bakker kam für einen Tag nach Coevorden, um die Arbeit ihrer Kollegin näher kennenzulernen. Der Gegenbesuch fand eine Woche später in Nordhorn statt. „Es geht darum, die Zusammenarbeit zu verstärken und über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und voneinander zu lernen“, erläutert Jens Sarnow, Leiter des Ratsbüros in Nordhorn.

Rieja Raven betont, wie wichtig es ist, voneinander zu lernen und welche Bedeutung persönliche Kontakte für eine gute Zusammenarbeit haben. Auch lassen beide sich nicht von der Sprachbarriere entmutigen. Ihnen sind auch Unterschiede aufgefallen – etwa bei der Arbeit im Rathaus oder der Betreuung der Städtepartnerschaft in Coevorden durch die Wirtschaftsförderung.

Nach dem erfolgreichen Austausch zeigte sich die Projektleiterin von „Experiment Grenze“, Stéphanie Woldringh, zufrieden: Dass man viel von- und übereinander gelernt habe, zeige, welchen Mehrwert der Blick über die Grenze bieten könne.