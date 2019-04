Empfehlung - Parlamente in der Grafschaft sollen weiblicher werden

Nordhorn Seit 100 Jahren gilt in Deutschland das Wahlrecht auch für Frauen. Doch ob Stadtrat oder Bundestag, der Frauenanteil in den Parlamenten ist noch immer bescheiden niedrig – und tendenziell sogar rückläufig. Mehr Frauen für Politik begeistern und sie beim Einstieg in politische Arbeit unterstützen soll ein Mentoringprogramm, das auch in der Grafschaft läuft. In Nordhorn wollen Ratsmitglieder „Paten“ für politikinteressierte Frauen sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/parlamente-sollen-weiblicher-werden-294370.html