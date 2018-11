Empfehlung - Parkgebühr in Nordhorn jetzt auch per Handy zahlen

Nordhorn Die alte Parkuhr hat ausgedient, und auch der Parkscheinautomat geht langsam auf die Rente zu. Im Zeitalter der Digitalisierung bietet die Stadt Nordhorn ab sofort eine zusätzliche Bezahlalternative an: Die Parkgebühren können auf allen öffentlichen Parkplätzen, die mit Parkscheinautomaten bewirtschaftet werden, auch per App online bezahlt werden. Der Vorteil: Obwohl der Nutzer einen Aufschlag auf die Parkgebühr zahlt, kostet ihn das Parken unter dem Strich in der Regel weniger. Denn er zahlt nur für die tatsächlich genutzte Parkzeit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/parkgebuehr-in-nordhorn-jetzt-auch-per-handy-zahlen-268943.html