Empfehlung - „Paparazzi“ Kai-Uwe Heck schießt keine Fotos mehr

Nordhorn. Er war ein echtes Original in der Nordhorner Gastronomieszene und einer von denen, die man nicht lange kennenlernen muss, um echte Sympathie zu spüren. Der 53-jährige Nordhorner Kai-Uwe Heck ist am Dienstag nach längerer Krankheit verstorben. In Windeseile verbreitete sich in den letzen zwei Tagen über Facebook die für viele seiner Bekannten, Freunde und Kumpels sehr überraschende Nachricht und sorgte im sozialen Netzwerk für eine Reihe rührender Kommentare und zahlreiche Beileidsbekundungen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/paparazzi-kai-uwe-heck-schiesst-keine-fotos-mehr-223247.html